СМИ узнали общую позицию G7 по возвращению России

Лидеры стран Большой семерки считают, что в настоящий момент "очень рано" реинтегрировать Россию в G8. Об этом сообщает французское агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники 25 агвуста.

При этом они согласились усилить координацию с Москвой. К этому заключению пришли все семь глав государств и правительств.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон поддержали необходимось пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Но другие члены группы выступили против. Возвращение России связывают с ситуацией в Украине.

Позже Трамп сообщил, что российский лидер Владимир Путин будет приглашен на следующий саммит Большой семерки, который пройдет в 2020 году в Америке, но только как гость. В Кремле сказали, что рассмотрят это приглашение, если оно поступит.

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Источник: korrespondent.net