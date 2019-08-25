Богдан "возглавил" марш девушек с шампанским

Глава Офиса президента Андрей Богдан отметил День Независимости Украины на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе.

Политик посетил праздничную вечеринку в местном ресторане L'Opera. СМИ нашли в сторис Instagram видео, на котором Богдан поет гимн Украины во главе процессии девушек гоу-гоу, которые несли бутылки с шампанским и бенгальским огнем.

Ранее СМИ узнали, что главы ОП не было на торжественных мероприятиях в Киеве в честь Дня Независимости, поскольку был на свадьбе юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук в Сен-Тропе. Довбенко называют "смотрящим" за Минюстом от Зеленкского.

Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати". Третий день празднования пришелся на День Независимости, когда гости отдыхали на частной яхте.

После ухода из Квартала 95 Владимир Зеленкский сам стал объектом шуток. Вместе с ним "досталось" и Богдану, который часто нашептывает Зеленскому на ухо.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net