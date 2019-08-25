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25. 08. 2019

Макрон предложил Трампу план по Ирану - СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон на полях саммита G7 представил президенту США Дональду Трампу свой план по возвращению Ирана к соблюдению ядерной сделки, пишет Bloomberg со ссылкой на источники 25 августа.

Макрон предложил разрешить Ирану в течение ограниченного периода времени продавать нефть.

По словам одного из них, французский президент хочет пойти на уступки Ирану, чтобы тот помог снизить напряженность в Персидском заливе, а также вернулся к переговорам по поводу региональных проблем и плана на период после 2025 года, когда истечет срок действия СВПД.

Свою идею Макрон уже обсудил с главой иранского МИД Джавадом Зарифом, уточняет агентство. Высокопоставленный американский чиновник заявил Bloomberg, что идея Франции "обречена на провал".

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Источник: korrespondent.net

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