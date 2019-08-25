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25. 08. 2019

Brexit: Трамп обещает Лондону очень большую сделку

Президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Британии Борису Джонсону большое торговое соглашение после выхода королевства из состава ЕС, сообщает Reuters 25 августа.

Об этом Трамп заявил перед встречей с Джонсоном в рамках саммита Большой семерки в Франции. По мнению американского лидера, членство Британии в ЕС было тормозом для усилий по налаживанию более тесных торговых связей с США.

"Мы собираемся заключить очень крупное торговое соглашение - больше, чем когда-либо с Британией. В какой-то момент у них не будет препятствия - у них не будет якоря вокруг ноги, потому что это то, что у них было. Итак, у нас будут очень хорошие торговые переговоры и большие цифры", - сказал Трамп.

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Джонсон в свою очередь сказал, что торговые переговоры с Америкой будут жесткими, но на американском рынке есть огромные возможности для британского бизнеса.

В начале месяца Джонсон посетил Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию с целью убедить их, что Brexit не приведет к катастрофическим последствиям. Но там премьера с его планом приняли холодно. Подробно в материале Жесткий Brexit: регионы обдумывают независимость.

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Источник: korrespondent.net

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