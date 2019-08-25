СМИ показали кадры с места взрыва ракеты в России

В закрытом паблике "Ненокса в сердце моем" во ВКонтакте появились несколько фото и видео с предполагаемого места взрыва ракеты Буревестник с ядерной силовой установкой, сообщает Радио Свобода.

На снимках видны два находящихся вблизи берега понтона, один из которых заметно поврежден и наполовину затоплен.

Сообщается, что 12 августа капитан первого ранга Владимир Босый на закрытой встрече с жителями села Ненокса, в районе которого находится испытательный полигон, посоветовал "не приближаться к предметам, выброшенным за последние дни на берег".

Босый - командир военной части 09703, которая занимается обслуживанием главного военно-морского полигона Минобороны России.

Фотографии понтонов в паблике сопровождаются комментарием "даже не смотреть" в сторону устья реки Верховки и "так выглядит смерть". Автор записи также просил не распространять фото за пределы группы.

В открытой группе Северодвинск Life 18 августа было опубликовано видео с теми же понтонами. Его автор держит в руке дозиметр, показывающий 5-6 микрорентген в час, что вписывается в норму.

Однако Радио Свобода со ссылкой на эксперта в области ядерных технологий Валентина Гибалова пишет, что большая часть радионуклидов при взрыве попала в воду или была выброшена в атмосферу.

Напомним, что 8 августа в Архангельской области взорвалась новейшая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой Буревестник, погибли пятеро сотрудников ядерного центра. После взрыва зафиксировали повышение радиационного фона.

Через несколько дней в России отключились четыре станции мониторинга ядерных испытаний, которые передают данные в Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Позже их вновь включили.

Российские власти засекретили информацию о взрывае ракеты. Подробно в материале Летающий Чернобыль: как ракета взорвалась в РФ.

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Источник: korrespondent.net