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25. 08. 2019

Трамп оправдал испытания ракет Северной Кореей

Президент США Дональд Трамп поспорил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на саммите Большой семерки о запусках ракет в КНДР. Трамп сказал, что ему не нравятся ракетные испытания, но они не нарушают никаких соглашений, сообщает Reuters 25 августа. 

По его словам, испытания ракет малой дальности проводят многие, а не только северокорейский лидер Ким Чен Ын. Трамп также допустил, что может провести еще одну встречу с лидером КНДР. Такую вероятность он не исключал и в начале июля.

Однако Абэ, в свою очередь, указал, что северокорейские пуски нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

Накануне Северная Корея провела испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.

 
 

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Источник: korrespondent.net

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