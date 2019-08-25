На Донбассе погиб военный, еще трое ранены

В воскресенье, 25 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате вражеских обстрелов были ранены четверо военнослужащих, один из них умер, сообщается на странице ООС в Facebook.

С начала текущих суток в результате обстрелов незаконных вооруженных формирований были ранены четверо военнослужащих из состава Вооруженных сил Украины. Во время эвакуации в медучреждение один из пострадавших скончался от полученных травм.

"К сожалению, во время эвакуации до медицинского учреждения один из наших собратьев от полученных ранений скончался. Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов", - заявили в штабе ООС.

Напомним, что за минувшие сутки на Донбассе незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: korrespondent.net