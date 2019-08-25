В Хорватии фургон с мигрантами упал в реку, погибла женщина

В Хорватии на границе со Словенией в реку упал фургон с мигрантами, одна женщина погибла, сообщает AP.

Полиция говорит, что авария произошла рано утром в воскресенье, 25 августа, после того, как водитель фургона отказался остановиться на контрольно-пропускном пункте и его преследовал патруль.

Водителю, вероятно мигранту-контрабандисту, удалось выбраться из тонущего автомобиля и сбежать. Его разыскивают.

Полиция спасла 11 мигрантов из тонущего фургона, разбив его окна, но одна из женщин умерла в больнице.

На прошлой неделе Словения начала возводить дополнительные ограждения на своей южной границе с Хорватией после значительного увеличения числа мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу между двумя государствами-членами Европейского союза.

Напомним, что мигрант из Ирака угрожал поджечь себя в Ватикане.

Источник: korrespondent.net