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25. 08. 2019

В Хорватии фургон с мигрантами упал в реку, погибла женщина

 
В Хорватии на границе со Словенией в реку упал фургон с мигрантами, одна женщина погибла, сообщает AP.
 
Полиция говорит, что авария произошла рано утром в воскресенье, 25 августа, после того, как водитель фургона отказался остановиться на контрольно-пропускном пункте и его преследовал патруль.
 
Водителю, вероятно мигранту-контрабандисту, удалось выбраться из тонущего автомобиля и сбежать. Его разыскивают.
 
Полиция спасла 11 мигрантов из тонущего фургона, разбив его окна, но одна из женщин умерла в больнице.
 
На прошлой неделе Словения начала возводить дополнительные ограждения на своей южной границе с Хорватией после значительного увеличения числа мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу между двумя государствами-членами Европейского союза.
 
Напомним, что мигрант из Ирака угрожал поджечь себя в Ватикане.
 
 

Источник: korrespondent.net

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