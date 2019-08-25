Укравтодор объяснил, почему упал мост в Харькове

Аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу в районе селе Песочин на объездной дороге Харькова произошло в результате динамического удара перегруженной фуры, сообщает Укравтодор.

Аварийное разрушение ригеля пролетной опоры на путепроводе было зафиксировано утром 25 августа и произошло в результате смещения пролетной конструкции.

Согласно экспертизе ХАДИ, проведенной в мае 2018 года, транспортное сооружение, построенное в 1977 году, квалифицировалось как работоспособное и к категории аварийных ни принадлежало, заявили в Укравтодоре.

"По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенной перегрузки одной из фур, которая передвигалась по мосту, в результате чего произошло смещение плиты и разрушения конструкции. Смещение конструкции, по предварительной информации, мог вызвать динамический удар перегруженной фуры, о чем свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения", - говорится в сообщении Укравтодора.

Движение по участку дороги, где произошло обрушение, закрыто, транспортные потоки направлены по другой части Окружной дороги - по трассе Киев-Харьков - Довжанский. Движение железнодорожного транспорта на подъездах к путепроводу замедлено.

Эксперты анализируют камеры видеонаблюдения, изучают тормозной путь и другие факторы для установления причины разрушения. По результатам обследования будет принято решение о возобновлении участка моста или необходимости полной реконструкции мостового сооружения.

Напомним, что в Харькове произошел частичный обвал автомобильного моста от рынка Лоск в направлении поселка Песочин, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Источник: korrespondent.net