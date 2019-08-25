Украина прекращает работы в Станице Луганской

Украинская сторона останавливает работы по демонтажу фортификационных сооружений возле разрушенного моста в Станице Луганской, поскольку со стороны сепаратистов никаких инженерных работ не проводится, сообщили в пресс-центре ООС.

В воскресенье, 25 августа, пиротехническое подразделение украинской стороны вновь начало обследование участка местности для проведения демонтажных работ в Станице Луганской.

По состоянию на 9:00 утра со стороны оккупационных властей никаких инженерных работ не проводится.

Сообщается также, что на указанный участок прибыли представители СММ ОБСЕ с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел на подконтрольной Украине стороне и проводимых мероприятий.

Напомним, что в субботу, 24 августа, украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

1 июля в Станице-Луганской состоялось разведение вооруженных сил от линии разграничения. 20 августа Украинская сторона СЦКК заявила, что украинская сторона приступила к демонтажу фортификационных сооружений, а российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений, поэтому на оккупированной территории не начали синхронный демонтаж – и украинская сторона вынуждена была прекратить работы.

Источник: korrespondent.net