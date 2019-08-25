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25. 08. 2019

Украина прекращает работы в Станице Луганской

 
Украинская сторона останавливает работы по демонтажу фортификационных сооружений возле разрушенного моста в Станице Луганской, поскольку со стороны сепаратистов никаких инженерных работ не проводится, сообщили в пресс-центре ООС.
 
В воскресенье, 25 августа, пиротехническое подразделение украинской стороны вновь начало обследование участка местности для проведения демонтажных работ в Станице Луганской.
 
По состоянию на 9:00 утра со стороны оккупационных властей никаких инженерных работ не проводится.
 
Сообщается также, что на указанный участок прибыли представители СММ ОБСЕ с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел на подконтрольной Украине стороне и проводимых мероприятий.
 
Напомним, что в субботу, 24 августа, украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.
 
1 июля в Станице-Луганской состоялось разведение вооруженных сил от линии разграничения.
20 августа Украинская сторона СЦКК заявила, что украинская сторона приступила к демонтажу фортификационных сооружений, а российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений, поэтому на оккупированной территории не начали синхронный демонтаж – и украинская сторона вынуждена была прекратить работы.
 
 

Источник: korrespondent.net

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