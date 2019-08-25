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25. 08. 2019

Джонсон заявил о прогрессе в переговорах о Brexit

 
Премьер Британии Борис Джонсон на полях саммита G7 в Биарриц заявил об улучшении шансов на выход из ЕС с соглашением после того, как он донес до лидеров свою позицию в отношении 39 миллиардов фунтов счета за развод и ирландской границы, сообщает Sky News.
 
Джонсон в очередной раз подчеркнул, что текущее соглашение о выходе для британской стороны "мертво" и предупредил, что без соглашения Британия юридически не обязана выплачивать ЕС 39 миллиардов фунтов (43 млрд евро).
 
В последние дни Борис Джонсон посетил Берлин и Париж для переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
 
На вопрос, стало ли соглашение о Brexit более вероятным после этих встреч, премьер-министр сказал: "Я оптимист. Я думаю, что шансы на соглашение улучшаются, но со стороны наших друзей должно быть много реализма в том, что нынешнее соглашение о выходе мертво".
 
По его словам, каким будет Brexit, с соглашением или без, полностью зависит от ЕС.
 
 
"И я думаю, что в последние несколько дней у нас было достаточно много успехов в донесении некоторых сообщений о том, что Британия может и не может сделать", - сказал Джонсон.
 
"Думаю, что на данный момент есть обоснованный шанс, что мы заключим соглашение", - заявил он.
 
Ранее Джонсон заявлял, что шансы на достижение соглашения "один на миллион".
 
"Но для того, чтобы заключить это соглашение, повторюсь, мы должны подготовиться к выходу без него" – сказал премьер.
 
Напомним, что президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Британии Борису Джонсону большое торговое соглашение после выхода королевства из состава ЕС.
 

Источник: korrespondent.net

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