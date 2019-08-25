Лента RSS
Подписаться на ленту
25 августа 2019, воскресенье, 18:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
25. 08. 2019

На Майорке вертолет столкнулся с самолетом

 
Пять человек, в том числе несовершеннолетний, погибли в результате столкновения вертолета и небольшого самолета в небе над Майоркой, сообщает El Pais.
 
Катастрофа, в которой никто не выжил, произошла в воскресенье около 13.35 в муниципалитете Инка. Погибли трое пассажиров самолета и два пассажира вертолета.
 
На место происшествия прибыли чрезвычайные службы, гражданская гвардия и местная полиция.
 
После столкновения обломки обоих летательных аппаратов попадали на частные подворья. Пожарные сейчас борются с несколькими очагами пожаров, вызванных падением горящих обломков.
 
Гражданская гвардия начала расследование, чтобы выяснить обстоятельства катастрофы.
 
Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес и глава правительства Балеарских островов Исабель Кастро.
 
Напомним, что в США самолет авиакомпании Hawaiian Airlines совершил аварийную посадку в Гонолулу на Гавайских островах из-за задымления, семь пассажиров были госпитализированы.
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.
Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.