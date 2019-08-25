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25. 08. 2019

Украина не признает "выборы" в Абхазии - МИД

 
Украина не признает так называемые президентские выборы на территории Абхазии (Грузия), проходящие 25 августа, сообщает Министерство иностранных дел.
 
"Украина не признает эти фейковые "выборы" и рассматривает их как очередную провокационную попытку Российской Федерации легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории Абхазия. Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ и не признает так называемой независимости оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии",  - говорится в заявлении МИДа.
 
Министерство иностранных дел Украины призывает Российскую Федерацию к уважению и неуклонному выполнению норм и принципов международного права и пересмотру решения о признании "независимости" так называемых Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.
 
25 августа на территории самопровозглашенной Абхазии проходят "президентские выборы", в которых принимают участие 9 кандидатов. Голосование будет проходить на 152 избирательных участках. По данным ЦИК Абхазии, в выборах могут принять участие более 118 тысяч избирателей. Президент Абхазии избирается сроком на пять лет.
 
Изначально выборы президента Абхазии планировалось провести 21 июля. Их перенесли из-за болезни оппозиционного кандидата в президенты Аслана Бжании. Он в итоге отказался от участия в выборах из-за затянувшегося срока восстановления здоровья.
 
После военного конфликта между Россией и Грузией в августе 2008 года РФ признала независимость Абхазии, однако в Грузии территория считается оккупированной. Кроме России, независимость Абхазии признают только Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия.
 
 

Источник: korrespondent.net

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