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25. 08. 2019

У Трампа появился новый конкурент на президентских выборах

 
Бывший конгрессмен от республиканской партии в штате Иллинойс Джо Уолш намерен участвовать в президентской гонке, которая пройдет в США в 2020 году, сообщает Associated Press.
 
Уолш будет выставляться в качестве кандидата в президенты от республиканской партии. Экс-конгрессмен считает, что президент США Дональд Трамп не подходит для Белого дома.
 
Кроме того, за роль кандидата от республиканцев будет бороться бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлд.
 
Напомним, по последним социологическим опросам бывший вице-президент США Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа на 8% на президентских выборах.
 
 
 

Источник: korrespondent.net

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