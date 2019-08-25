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25. 08. 2019

Иран устроил сюрприз на встрече G7

 
Глава МИД Ирана Джавад Зариф неожиданно прибыл в Биарриц, где проходит саммит стран Большой семерки, сообщает Associated Press.
 
Как пишет издание, Зариф направился прямо к зданию, где лидеры крупнейших демократий мира обсуждали, как справиться с ядерными амбициями Ирана.
 
Высокопоставленный французский чиновник на условиях анонимности сообщил, что Зариф прибыл на встречу с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
 
Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что Зариф вылетел в Биарриц по приглашению министра иностранных дел Франции. Речь идет об обсуждении условий, при которых возможна деэскалация ситуации по иранской проблеме.
 
 
Мусави добавил, что во время поездки во Францию у Зарифа не будет встреч или переговоров с американскими официальными лицами.
 
Приезд Зарифа произошел через два дня после его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который в 2019 году является хозяином встречи Большой семерки.
 
В начале августа появилась информация, что Макрон пригласил президента Ирана Хасана Рухани на саммит G7 для встречи с Трампом. Позже французский МИД опроверг это сообщение.
 
На саммите Большой семерки будут обсуждать иранское досье — будущее соглашения по ядерной программе Ирана.
 
В июле 2019 года администрация Дональда Трампа внесла Зарифа в санкционный список.
 
Санкции в отношении иранского топ-чиновника были мотивированы тем, что Зариф является «международным олицетворением режима, который проводит пропагандистские и дезинформационные кампании в поддержку ядерной программы Ирана, баллистических ракет и террористических сетей».
 
Лидеры G7 решили, что Иран не должен обладать ядерным оружием − СМИ
 
 

Источник: korrespondent.net

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