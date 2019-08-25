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25. 08. 2019

Стала известна личность погибшего на Донбассе военного

 
25 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб 20-летний военнослужащий 35 бригады морской пехоты ВСУ Виталий Собко, сообщает тернопольское издание terminovo.te.ua.
 
Собко родом из Борсуков Ланивецкого района Тернопольской области, перед службой в армии жил в Тернополе. 27 марта ему исполнилось 20 лет.
 
 
Напомним, что в воскресенье пресс-центр Операции объединенных сил сообщил, что в зоне ООС в результате вражеских обстрелов четыре украинских военных были ранены, один из них во время эвакуации в медучреждение умер.

Источник: korrespondent.net

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