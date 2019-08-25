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25. 08. 2019

В Швейцарии самолет разбился на альпийском перевале

 
Небольшой самолет потерпел катастрофу в районе перевала Симплон в Швейцарских Альпах, погибли трое людей, сообщает AP.
 
Полиция кантона Вале сообщила, что самолет Piper вылетел в воскресенье утром из аэродрома в Западной Швейцарии и направлялся в Италию.
 
Чуть менее чем через полтора часа он упал недалеко от итальянской границы и загорелся.
 
Из-под обломков были извлечены тела пилота, пассажира и маленького ребенка. Полиция заявила, что погибших еще должны формально идентифицировать.
 
О возможной причине катастрофы пока не сообщается.
 
Перевал Симплон, расположенный на высоте 2 005 метров над уровнем моря, соединяет южную Швейцарию с северной Италией.
 
Напомним, что пять человек, в том числе несовершеннолетний, погибли в результате столкновения вертолета и небольшого самолета в небе над Майоркой.
 

Источник: korrespondent.net

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