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25. 08. 2019

Под Житомиром облили краской новый памятник защитникам Украины

 
В поселке Озерное под Житомиром неизвестные облили красной краской памятник защитникам Украины, который там накануне открыли, пишет Укринформ.
 
"Утром 24 августа в полицию поступило сообщение о том, что в ночь с 23 на 24 августа неизвестные повредили памятник героям-защитникам Украины в пгт Озерное путем разлива краски. На место происшествия выезжали сотрудники полиции", - сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.
 
 
По данному факту начато уголовное производство по статье 194 Уголовного кодекса - умышленное уничтожение или повреждение имущества.
 
Напомним, что в Сумах неизвестный надругался над могилами погибших украинских военных, которые воевали в Антитеррористической операции. 
 
 
 

Источник: korrespondent.net

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