Полиция применила оружие на протестах в Гонконге

В воскресенье, 25 августа, полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие против участников массовых протестов в городе, сообщает ВВС.

Офицер полиции выстрелил из пистолета во время протестов впервые после начала демонстраций в июне.

Кадры видео камер наружного наблюдения показывают, что несколько других офицеров также направили оружие на протестующих, которые преследовали их палками и шестами.

Напомним, ранее полиция в Гонконге впервые применила водометы против протестующих.

Массовые протесты в Гонконге начались после рассмотрения поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай. Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году. Правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и «терроризме»

Источник: korrespondent.net