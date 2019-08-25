Лента RSS
Подписаться на ленту
25 августа 2019, воскресенье, 22:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
25. 08. 2019

Меркель анонсировала нормандскую встречу в Париже

 
Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" (ФРГ, Франция, Россия, Украина) в ближайшее время в Париже, заявила в воскресенье, 25 августа, журналистам на полях саммита Большой семерки канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает ТАСС.
 
"Мы подчеркнули, что хотим в скором времени, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел, организовать саммит с российским и украинским президентами", - сказала она.
 
"Мы давно говорили о том, что, поскольку прежняя встреча проходила в Берлине, то эта должна пройти в Париже", - добавила Меркель.
 
 
В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ТАСС проработку возможности проведения нового саммита "нормандской четверки".
 
"Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая "домашняя работа", - заявил он.
 
Напомним, 6 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе.
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.
Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.