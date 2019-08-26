Израиль ответил на атаку с территории сектора Газы

"В ответ... боевые самолеты Армии обороны Израиля атаковали ряд целей на военной базе ХАМАС в северной части сектора Газа, включая офис командира батальона ХАМАС", − говорится в сообщении.
Напомним, в августе военные Израиля застрелили несколько вооруженных палестинцев, пытавшихся пересечь северную границу сектора Газа.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby