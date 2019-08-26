Израиль ответил на атаку с территории сектора Газы

Израильская авиация атаковала базу движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории палестинского анклава. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщила пресс-служба армии Израиля.

"В ответ... боевые самолеты Армии обороны Израиля атаковали ряд целей на военной базе ХАМАС в северной части сектора Газа, включая офис командира батальона ХАМАС", − говорится в сообщении. Информации о пострадавших с палестинской стороны не поступало.

Ранее в воскресенье израильские военные информировали о перехвате двух из трех ракет, летевших в направлении приграничных израильских населенных пунктов, включая город Сдерот. Третья ракета, запущенная из сектора Газа, приземлилась возле шоссе на юге страны.

Напомним, в августе военные Израиля застрелили несколько вооруженных палестинцев, пытавшихся пересечь северную границу сектора Газа.

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Источник: korrespondent.net