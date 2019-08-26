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26. 08. 2019

Президент Боливии попросил помощи у G7 из-за лесных пожаров

 
Президент Боливии Эво Моралес пригласил лидеров стран G7 посетить страну и помочь в борьбе с лесными пожарами в Амазонии. Об этом он написал в Twitter 25 августа.
 
"Мы приветствуем позицию G7, которая заявила о своем желании срочно помочь странам, пострадавшим от пожаров в Амазонии. Мы приглашаем президента Эммануэля Макрона и его коллег посетить Боливию, чтобы непосредственно исполнить обещания по сотрудничеству", − отметил Моралес.
 
По его словам, Парижское соглашение предусматривает обязательства развитых стран в области защиты и сохранения окружающей среды.
 
"Члены G7 должны понимать, что пожары в Амазонии − это срочный призыв перейти от беспокойства к действию", − добавил президент Боливии.
 
Моралес также подчеркнул, что приостанавливает свою предвыборную кампанию перед президентскими выборами, которые пройдут 20 октября, из-за пожаров.
 
Его противники в президентской гонке пошли на аналогичный шаг.
 
Ранее Министерство обороны Боливии сообщило, что огнем охвачены более 700 тысяч гектаров леса в департаменте Санта-Крус.

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Источник: korrespondent.net

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