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26. 08. 2019

Израиль ударил по силам палестинцев в Ливане − СМИ

 
Армия Израиля в понедельник, 26 августа, нанесла удары с помощью беспилотников по позициям группировки Народный фронт освобождения Палестины в Ливане. Об этом сообщила газета An Nahar.
 
Отмечается, что атаке подверглись позиции группировки близ города Захла на востоке Ливана у границы с Сирией).
 
Представитель группировки, выступающей союзником Хезболлы, заявил изданию, что израильские беспилотники нанесли не менее трех ударов. По его словам, пострадавших нет, нанесен лишь материальный ущерб.
 
Ранее командование ливанской армии сообщило, что в ночь на 25 августа в небо над Бейрутом вторглись два израильских беспилотника. Один из них рухнул, не причинив вреда. Другой, по данным Хезболлы, был заминирован и упал на крышу здания, где располагался информационный центр движения. В результате взрыва трое сотрудников центра получили ранения.
 
Напомним, лидер Хезболлы Сайед Хасан Насралла предупредил Израиль, что его движение готовит скорый ответ на атаку беспилотников.
 

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Источник: korrespondent.net

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