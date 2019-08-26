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26. 08. 2019

Трамп жалеет, что мало повысил тарифы для Китая

 
Президент США Дональд Трамп жалеет о своем решении поднять пошлины на импорт из Китая только на 5%. Об этом 25 августа сообщило агенство Reuters.
 
Ранее на полях саммита G7 после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Трампа спросили, не переосмысливал ли он хотя бы на секунду вопрос обострения торговой войны с Китаем.
 
Американский лидер ответил утвердительно и добавил, что "переосмысливает все вопросы". Многие американские СМИ истолковали слова Трампа как первое сожаление об обострении торговой войны с Китаем.
 
В Белом доме на это заявили, что ответ президента был неверно истолкован и он пожалел лишь о том, что поднял тарифы всего на 5%.
 
"Его ответ был неверно истолкован. Президент Трамп ответил на вопрос утвердительно, так как он сожалеет, что не поднял тарифы еще выше", − уточнила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
 
Напомним, 23 августа Трамп заявил, что с начала осени пошлины на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов увеличатся с 10 до 15%, а с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью 250 миллиардов долларов вырастут с 25 до 30%.
 
Все это он объяснил решением Китая ввести пошлины на ввоз американских товаров на общую сумму 75 миллиардов долларов.

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Источник: korrespondent.net

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