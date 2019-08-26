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26. 08. 2019

Итоги 25.08: Обострение в Гонконге, сюрприз Ирана

 
Канцлер Германии анонсировала нормандскую встречу в Париже
 
На полях саммита Большой семерки канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" в ближайшее время в Париже.
 
Полиция в Гонконге применила оружие и водометы против демонстрантов
 
Полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие и водометы против участников массовых протестов в городе. 
 
Глава МИД Ирана неожиданно прибыл во Францию
 
Глава МИД Ирана Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит стран Большой семерки.
 
По данным иранского внешнеполитического ведомства, Зариф прибыл во Францию по приглашению министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана. Стороны должны обсудить условия, при которых возможна деэскалация ситуации по иранской проблеме.
 
В Абхазии прошли "выборы президента"
 
В самопровозглашенной Абхазии прошли "президентские выборы". В них приняли участие девять кандидатов.
 
МИД Украины подчеркнул, что Киев не признает фейковые "выборы" и рассматривает их как очередную провокацию РФ.
 
Украина остановила работы в Станице Луганской
 
Украинская сторона остановила работы по демонтажу фортификационных сооружений возле разрушенного моста в Станице Луганской, поскольку со стороны сепаратистов отсутствуют синхронные действия.
 
Лидер Хезболлы пригрозил Израилю ответом на атаку в Бейруте
 
Лидер Хезболлы Сайед Хасан Насралла заявил, что его движение готовит скорый ответ Израилю на атаку двух беспилотников в Бейруте.

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Источник: korrespondent.net

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