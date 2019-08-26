Итоги 25.08: Обострение в Гонконге, сюрприз Ирана

Канцлер Германии анонсировала нормандскую встречу в Париже

На полях саммита Большой семерки канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" в ближайшее время в Париже.

Полиция в Гонконге применила оружие и водометы против демонстрантов

Полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие и водометы против участников массовых протестов в городе.

Глава МИД Ирана неожиданно прибыл во Францию

Глава МИД Ирана Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит стран Большой семерки.

По данным иранского внешнеполитического ведомства, Зариф прибыл во Францию по приглашению министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана. Стороны должны обсудить условия, при которых возможна деэскалация ситуации по иранской проблеме.

В Абхазии прошли "выборы президента"

В самопровозглашенной Абхазии прошли "президентские выборы". В них приняли участие девять кандидатов.

МИД Украины подчеркнул, что Киев не признает фейковые "выборы" и рассматривает их как очередную провокацию РФ.

Украина остановила работы в Станице Луганской

Украинская сторона остановила работы по демонтажу фортификационных сооружений возле разрушенного моста в Станице Луганской, поскольку со стороны сепаратистов отсутствуют синхронные действия.

Лидер Хезболлы пригрозил Израилю ответом на атаку в Бейруте

Лидер Хезболлы Сайед Хасан Насралла заявил, что его движение готовит скорый ответ Израилю на атаку двух беспилотников в Бейруте.

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Источник: korrespondent.net