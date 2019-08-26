Лента RSS
Подписаться на ленту
26 августа 2019, понедельник, 09:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
26. 08. 2019

Иранским женщинам разрешили раз сходить на футбол

В Иране разрешили женщинам, которым запрещено посещать футбольные матчи, сходить на игру отборочного турнира к чемпионату мира. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявил замминистра спорта Джамшид Тагизаде, женщины смогут прийти на стадион Азади в Тегеране на квалификационный матч команды Ирана против Камбоджи 10 октября.

Власть Ирана заявляет, что запрет посещать стадионы бережет женщин от ругани, которая звучит от болельщиков-мужчин. Запрет, действующий уже несколько десятков лет, лишь изредка снимали для отдельных групп зрительниц.

Отметим, недавно в другой исламской стране начали менять правила для женщин. В саудовской Аравии резкие послабления в общественной сфере начались после прихода к власти Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им в 2017 году своего 31-летнего сына − Мухаммеда бен Салмана − наследником престола.
 
В прошлом году саудовские женщины получили право самостоятельно водить автомобиль.
 
А на прошлой неделе вступили в силу поправки к действующему законодательству, касающиеся уравнивания в правах женщин и мужчин. Теперь взрослым женщинам позволено путешествовать без разрешения мужчины-родственника, а также играть более значительную роль в семейных делах.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.
Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.