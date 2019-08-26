На протестах в Гонконге ранены 15 полицейских

Полиция Гонконга заявляет о 15 пострадавших правоохранителях в ходе столкновений с радикально настроенными демонстрантами, 30 из которых были задержаны. Об этом говорится в пресс-релизе полиции.

Как сообщалось, накануне в Гонконге продолжились антиправительственные протесты, полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы, а затем водяные пушки для расчистки установленных демонстрантами баррикад.

Полиция заявляет, что некоторые радикально настроенные протестующие заблокировали несколько дорог в городе, парализовав движение транспорта. Они также бросали кирпичи и светили лазерами в правоохранителей.