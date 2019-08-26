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26. 08. 2019

К Австралии направляется "плот" пемзы размером с Манхэттен

В сторону Австралии дрейфует большой слой вулканической породы размером с Манхэттен, что может помочь в восстановлении кораллов Большого барьерного рифа, сообщает CNN.
 
 
Впервые образование площадью около 150 квадратных километров увидели моряки 9 августа.

Как отмечают в NASA, этот слой пемзы образовался после извержения подводного вулкана у острова Тонга.

По предварительным оценкам, 7-12 месяцев этот слой пемзы будет дрейфовать к Австралии, что может положительно повлиять на Большой барьерный риф, куда "плот" вероятно принесет кораллы, ракушки, водоросли, крабов и много других организмов.

A raft of rock, the size of 20,000 football fields is floating towards Queensland. The pumice was created when an underwater volcano erupted off Tonga. Scientists say it'll bring millions of new coral to the Great Barrier Reef. @ErinEdwards7 @QUT #7NEWS pic.twitter.com/W7pKdowYw2

— 7NEWS Gold Coast (@7NewsGoldCoast) August 24, 2019

Отметим, австралийское правительство вложит в восстановление Большого Барьерного рифа около 380 миллионов долларов. 

Пемза - пористая вулканическая порода, она очень легкая, благодаря чему может оставаться на поверхности воды, морские организмы могут скрываться в ее многочисленных отверстиях.

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Источник: korrespondent.net

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