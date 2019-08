К Австралии направляется "плот" пемзы размером с Манхэттен

Как отмечают в NASA, этот слой пемзы образовался после извержения подводного вулкана у острова Тонга.

По предварительным оценкам, 7-12 месяцев этот слой пемзы будет дрейфовать к Австралии, что может положительно повлиять на Большой барьерный риф, куда "плот" вероятно принесет кораллы, ракушки, водоросли, крабов и много других организмов.

A raft of rock, the size of 20,000 football fields is floating towards Queensland. The pumice was created when an underwater volcano erupted off Tonga. Scientists say it'll bring millions of new coral to the Great Barrier Reef. @ErinEdwards7 @QUT #7NEWS pic.twitter.com/W7pKdowYw2