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26. 08. 2019

Во Франции завершается саммит G7

Во французском Биаррице в понедельник, 26 августа, проходит заключительный день саммита, сообщает АР.

Лидеры "Большой семерки" - США, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Канада и Италия - проводят ряд встреч по вопросам изменения климата, цифровых преобразований, проблем мировой экономики.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил на саммит иранского министра иностранных дел, надеясь добиться прорыва в мировой напряженности из-за ядерной программы Ирана.

Трехдневный саммит завершится общей пресс-конференцией.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп на саммите G7 поссорился с лидерами других стран группы, настаивая на том, что Россия должна вернуться в ее состав.

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Источник: korrespondent.net

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