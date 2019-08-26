Рада планирует перейти на новую систему голосования

Верховная Рада должна перейти на новую систему голосования Рада-4 после зимних каникул. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, сообщает УНН.

"Сегодня мы уже ставим вопрос о предлагаемых Рада-4, потому что Рада-3 сенсорная кнопка, то это реакция на тепло, а когда мы говорим о Раду-4, мы должны говорить как раз о реакции на отпечаток пальца", - сказал Стефанчук.

По его словам, такая система голосования будет вводится с технической точки зрения.

"Мы уже сейчас ведем переговоры с Институтом прикладной математики, который отвечает за все эти вещи, и с юридическими (службами - ред.), которые должны подготовить изменения в регламент, которые позволят голосовать народным депутатам с использованием (этой системы - ред.). Я думаю, что где-то в течение полугода... это не от нас зависит, это вопрос технический, потому что его надо разработать, сертифицировать, его нужно внедрить, его надо завести в Верховную Раду. Очень надеюсь и заранее не говорю, но думаю, что за зимние каникулы мы сможем перейти на абсолютно новую систему функционирования", - сказал Стефанчук.

Он также сообщил, что сегодня подготовительная депутатская группа рассмотрит предложения по наполненности комитетов Верховной Рады.

Он добавил, что есть еще целый ряд других вопросов, связанных с работой первой подгруппы.

"Это вопросы, связанные с, прежде всего, согласованием повестки дня на первую сессию. Кроме того, это такие чисто процедурные вопросы, связанные с докладом председателя с вопросами, которые связаны с внеочередным посланием президента, а также ряд других вопросов, предусмотренных процедурно в перечне", - отметил представитель президента в Раде.

Кроме того, он выразил надежду, что сегодня станут известны фамилии руководителей комитетов, их первых заместителей и секретарей.

"Я очень надеюсь. Если не выйдем, я думаю, мы завтра это проговорим, потому что я очень бы хотел, чтобы завтра или послезавтра на согласительном общем совете мы этот вопрос закрыли", - сказал Стефанчук.

Как сообщалось, на прошлой неделе новые нардепы утвердили сценарий проведения первого торжественного заседания Рады девятого созыва, которое состоится 29 августа.

Также нардепы согласовали названия и сферы деятельности парламентских комитетов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net