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26. 08. 2019

Стефанчук обещает много изменений в Конституции

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук анонсировал множество изменений в Конституцию Украины. Об этом он сказал в понедельник, 26 августа, перед заседанием подготовительной группы.

"Мы будем вносить много изменений в конституцию, которые соответствуют программе нашей партии", - пообещал он. По словам политика, среди них будет сокращение количества депутатов в Раде и отмена депутатской неприкосновенности.

Стефанчук напомнил, что для принятия соответствующих решений в парламенте Слуге народа достаточно голосов своих представителей, но для окончательного внесения поправок в основной закон страны партия рассчитывает на другие политические силы, которые ранее также выступали за отмену депутатской неприкосновенности.

Кроме того, Стефанчук отметил, что Слуга народа намерена закрепить в конституции ответственность за так называемое кнопкодавство.

"Мы предлагаем рассмотреть два законопроекта, которые президент уже вносил, - это вопрос уголовной ответственности за "кнопкодавство" и вопрос уголовной ответственности за прогулы", - отметил он. Представитель президента добавил, что параллельно будут предложены изменения, которые закрепят положение о том, что "кнопкодавство" и прогулы станут безусловным основанием для лишения депутатского статуса".

Ранее СМИ сообщили, что Слуга народа планирует рассмотреть вопрос отмены депутатской неприкосновенности уже 3 сентября. Утверждается, что Слуга народа доукомплектовывается мажоритарщиками самовыдвиженцами, которые прошли в Раду. Приблизительно к фракции может присоединится еще 49 депутатов. Таким образом, президентская фракция получит конституционное большинство.

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Источник: korrespondent.net

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