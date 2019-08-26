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26. 08. 2019

Испанский военный самолет упал в Средиземное море

В Средиземное море в понедельник, 26 августа, упал самолет ВВС Испании, сообщает Europa Press.
 
 
Инцидент произошел недалеко от побережья провинции Мурсия.
 
Глава муниципалитета Сан-Хавьер подтвердил агентству информацию о крушении самолета. Он добавил, что речь идет о самолете C-101. На место крушения были направлены спасательные суда. Причины происшествия выясняются.
 
Как сообщает радиостанция Cadena SER, самолет относится к академии военно-воздушных сил страны. По данным местных властей, на борту самолет находился один пилот, он успел катапультироваться, ведутся его поиски.

Ранее сообщалось, что в небе над испанской Майоркой столкнулись вертолет и небольшой самолет, в результате чего погибли пять человек.

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Источник: korrespondent.net

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