Богдан объяснил свое отсутствие на Дне Независимости в Украине

Глава Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал свое отсутствие на День Независимости Украины.
Ранее стало известно, что Богдан провел День Независимости на свадьбе в Сен-Тропе во Франции и не участвовал в официальных мероприятиях.
"Порохоботики узбагойтесь. В свободное от работы время куда хочу - туда иду. Хочу - на свадьбу в Сан Тропе, хочу - на фронт в Пески. Принципиально - не воровать (но этого Вам не понять)", - написал Богдан в Facebook.
Также он опубликовал фотографии, размещенные в Facebook в конце августа 2015 года из поездки в Пески на Донбассе. В публикации говорилось о доставке украинским военным спецтехники, специальных карт и продуктов.
По данным СМИ, Богдан прибыл на свадьбу юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати". Третий день празднования пришелся на День Независимости, когда гости отдыхали на частной яхте.
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Источник: korrespondent.net