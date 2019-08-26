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26. 08. 2019

Лидеры G7 получили в подарок часы из пластика, собранного в океанах

Президент Франции Эммануэль Макрон подарил участникам сессии саммита G7 по климату наручные часы, сделанные из пластика, собранного в океанах, сообщает телеканал BFMTV в понедельник, 26 августа.
 
 
"Во время сессии G7, посвященной климату, руководители страны "Большой семерки", приглашенные государства и международные организации нашли на своем месте подарок от французского президента. Особый подарок: пластиковые часы, сделанные из материалов, найденных в океанах, и произведенные баскским сообществом", - говорится в сообщении.
 
После завершения сессии по климату планируется пресс-конференция Макрона.
 
Как известно, сегодня в французском Биаррице проходит последний день саммита G7.
 

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Источник: korrespondent.net

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