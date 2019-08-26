В британском городе Дувр закрасили граффити художника Бэнкси, посвященные выходу Великобритании из Евросоюза, сообщает ВВС.

В 2017 году Бэнкси нарисовал на фасаде дома, который планировали снести, рабочего, который сбивает своими инструментами одну из 12 звезд на эмблеме Европейского союза. Эти граффити стали одной из главных достопримечательностей города. Стоимость работы оценивали в 1 млн фунтов стерлингов.

Семья Годден, которая владеет зданием, заявляла, что "изучает варианты сохранения, вывоза или продажи" произведения искусства.

На данный момент непонятно, просто ли его закрасили или изъяли для продажи.

Cмотрите фотогалерею: Британцы закрасили граффити Бэнкси, посвященные Brexit

Компания Deal Scaffolding заявила, что ее попросили поставить строительные леса для общестроительных работ, которые будут проводиться на здании, но она "не знает о каких-либо конкретных целях".

Ранее в аэропорту Хитроу в Лондоне появилось новое изображение от Бэнкси.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net