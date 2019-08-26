Лента RSS
Подписаться на ленту
26 августа 2019, понедельник, 17:00
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,29
26. 08. 2019

Трюдо и Меркель ждут от Украины реформ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в рамках саммита G7 отметили важность реформ в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Трюдо в понедельник, 26 августа.

Лидеры двух государств призвали Украину к реформам и заверили в дальнейшей поддержке.

"Премьер-министр и канцлер обсудили поддержку Украины и подчеркнули важность реформ, отметив значительный мандат в этом, предоставленный после президентских и парламентских выборов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, среди затронутых тем был также Иран и стремительные изменения климата в мире.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп на саммите G7 поссорился с лидерами других стран группы, настаивая на том, что Россия должна вернуться в ее состав.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всё, что нас не убивает, делает нас льготниками.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.