В Одесской области морпех застрелил сослуживца

В Одесской области в результате выстрела из автомата погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает местное издание Думская в понедельник, 26 августа.

По данным источников СМИ в правоохранительных органах, инцидент произошел в пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты, в селе Дачном, около 11:30. Один из матросов, находясь на контрольно-пропускном пункте, выстрелил из автомата в сторону товарища по службе.

Отмечается, что военнослужащий получил сквозное ранение головы, в результате чего погиб на месте происшествия. На момент трагедии оба матроса были в трезвом состоянии.

Ранее в Николаевской области военный зарезал сослуживца.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net