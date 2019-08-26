Лента RSS
Подписаться на ленту
26 августа 2019, понедельник, 17:03
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,29
26. 08. 2019

В Одесской области морпех застрелил сослуживца

В Одесской области в результате выстрела из автомата погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает местное издание Думская в понедельник, 26 августа.

По данным источников СМИ в правоохранительных органах, инцидент произошел в пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты, в селе Дачном, около 11:30. Один из матросов, находясь на контрольно-пропускном пункте, выстрелил из автомата в сторону товарища по службе.

Отмечается, что военнослужащий получил сквозное ранение головы, в результате чего погиб на месте происшествия. На момент трагедии оба матроса были в трезвом состоянии.

Ранее в Николаевской области военный зарезал сослуживца.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всё, что нас не убивает, делает нас льготниками.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.