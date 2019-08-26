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26. 08. 2019

Нетаньяху приказал сократить поставки топлива в сектор Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал сократить поставки топлива в сектор Газа вдвое, сообщает Associated Press.

Сообщается, что Нетаньяху приказал военным сократить поставки топлива в сектор Газа вдвое в ответ на ракетные удары с прибрежной полосы, усилив напряженность вдоль южной границы Израиля.

Премьер также поручил своим сотрудникам подготовить планы строительства нового района в поселении на Западном берегу недалеко от того места, где на прошлой неделе в результате взрыва погибла израильская девушка.

Израиль заявил, что взрыв был палестинской атакой.

Нетаньяху приказал, чтобы меры в секторе Газа вступили в силу немедленно и до дальнейшего уведомления. Ожидается, что сокращение усилит и без того ужасный поток электроэнергии в обедневшую прибрежную полосу.

Ранее израильская авиация атаковала базу движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории палестинского анклава. 

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Источник: korrespondent.net

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