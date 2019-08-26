Меркель за переговоры между Зеленским и Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала проведение переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом она заявила во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита G7 во Франции, передает Teller Report.

Меркель заявила, что поддерживает переговоры между Зеленским и Путиным по урегулированию ситуации на Донбассе. Также она хочет видеть прогресс в реализации минских договоренностей.

"Я хочу видеть проведение переговоров между новым украинским президентом Зеленским и российским президентом (Путиным - ред.). Мы хотим увидеть прогресс по минским оглашениям", - отметила она.

Немецкий канцлер подчеркнула, что Зеленскому уже удалось достичь небольшого прогресса.

"И я думаю, мы должны попытаться продвинуться дальше в ближайшие несколько месяцев. Я в любом случае имею интерес добиться урегулирования в этом вопросе. Это является большой проблемой, а мы имеем достаточно проблем в мире", - добавила Меркель.

Ранее Трамп допустил вероятность, что Путин будет приглашен на следующий саммит Большой семерки, который пройдет в 2020 году в Америке.

Источник: korrespondent.net