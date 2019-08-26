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26. 08. 2019

День в ООС: шесть обстрелов, один раненый

Сепаратисты на Донбассе с полуночи понедельника, 26 августа, шесть раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, один украинский военный получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

С начала суток оккупанты нарушили режим тишины уже шесть раз. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения. Он был эвакуирован в медицинское учреждение.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе 13 раз нарушали режим прекращения огня – погиб боец ВСУ, трое получили ранения. 

Ранее спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик назвал текущее перемирие на Донбассе эффективным. По его словам, последнее перемирие нарушали значительно реже, чем ранее.

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Источник: korrespondent.net

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