Фото c портала krynica.info представлены на фотовыставке в Красном костеле в Минске

В костеле святых Симона и Елены (Красный костел) в Минске проходит фотовыставка «Четыре возраста веры», составленная из фотографий, которые можно найти в электронном виде на портале krynica.info. Свои работы на бумаге на суд зрителей выставила постоянный автор портала Тина Палынская.

Выставку в Нижнем зале Красного костела 23 августа открыл ксендз-магистр Владислав Завальнюк, благословив автора экспозиции, ее работы и собравшихся на торжество зрителей.

ксендз-магистр Владислав Завальнюк на открытии выставки

Тина сотрудничает с krynica.info с самого начала работы портала, которому в этом году исполнилось пять лет, и является автором наибольшего количества публикаций — свыше 22 тыс. Как написал в своем отзыве о выставке один из создателей портала Павел Северинец, перед таким количеством публикаций любой журналист с уважением снимет шляпу. Поддержать фотографа пришли друзья и коллеги, среди которых и первый редактор портала Анатолий Ширвель.

Интересна история выставки. Как журналист, христианка и путешественница, Палынская часто и по редакционному заданию, и по собственной инициативе посещает множество христианских храмов, участвует в паломничествах вместе с дочерями, делает фото-отчеты, которых накопилось множество. Один из друзей-священников, посмотрев фотографии на бумаге, вдохновил автора тем, что эти работы достойны выставки.

Тина Палынская

В интервью порталу krynica.info Тина Палынская сказал, что никогда не стремилась отразить какую-то искусственную идею в своих фотографиях, но, как человек, душа которого стремится к Богу, всегда внимательно всматривается в лица и события, и потом удивленно замечает, как удалось запечатлеть какие-то особые, одухотворенные моменты. «Наверное, сначала видишь сердцем, а потом уже понимаешь, что и в кадр это невысказываемое попало», — сказал Тина.

Рокер Пит Павлов поет в костеле с епископом Буткевичем, папа Римский идет по дороге, молодой священник в светской одеянии готовится за секунды до надевания облачения, юная мама и юная монашка вместе в одном кадре смотрят в даль — кажется, что каждый посетитель выставки найдет на ней «свои» сюжеты, которые буду созвучны личным переживаниям.

Автор отметила, что на выставку отобрала фотографии, связанные с жизнью Католической церкви. Однако у нее уже есть такие же обширные и одухотворенные подборки фоторабот, отражающие сегодняшний день Православных и Евангельских церквей Беларуси. В ее планах создать тематические экспозиции о жизни различных конфессий. Выставка открыта для посещения, пока открыт костел. Вход свободный.

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Источник: krynica.info