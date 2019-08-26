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26. 08. 2019

G7 выделит Бразилии финпомощь для борьбы с пожарами

Бразилия получит 22 млн долларов для борьбы с лесными пожарами в Амазонии. Об этом договорились лидеры стран G7 во время саммита во французском Биаррице, передает Радио Свобода.

Так, лидеры Франции, Британии, Канады, Германии, Италии, Японии и Соединенных Штатов Америки во время саммита G7 договорились выделить бразильскому правительству финансовую помощь для борьбы с пожарами в амазонских лесах.

Французский президент Эммануэль Макрон отметил, что средства в размере 22 млн долларов будут немедленно выделены Бразилии. Он добавил, что Париж также готов оказать Бразилии военную помощь.

Кроме того, страны "Большой семерки" готовы поддержать более широкую инициативу для защиты лесов Амазонии, которую представят на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2019 года.

Ранее американский актер Леонардо Ди Каприо пообещал выделить 5 миллионов долларов, чтобы спасти леса Амазонии от пожаров.

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Источник: korrespondent.net

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