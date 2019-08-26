С начала перемирия в ООС погибли восемь бойцов

С 21 июля по 20 августа в результате обстрелов со стороны боевиков погибли восемь украинских военнослужащих, 17 получили ранения различной степени тяжести. Об этом передает Радио Свобода со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в штабе также опровергли информацию волонтерского сообщества Informnapalm о якобы занижении пресс-центром ООС количества обстрелов со стороны незаконных вооруженных группировок "ЛДНР", объясняя расхождения в цифрах различными методиками подсчета.

Напомним, сепаратисты на Донбассе с полуночи понедельника, 26 августа, шесть раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, один украинский военный получил ранение.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик назвал текущее перемирие на Донбассе эффективным. По его словам, последнее перемирие нарушали значительно реже, чем ранее.

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Источник: korrespondent.net