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26. 08. 2019

Лесные пожары в Греции: эвакуированы сотни туристов

В Греции из-за масштабного лесного пожара, который вспыхнул на выходных, пришлось эвакуировать несколько сотен туристов, сообщает BBC.

Как сообщается, масштабный лесной пожар вспыхнул на острове Самос. Пожар быстро распространялся из-за сильного ветра и жарких сухих условий.

Отмечается, что на тушение лесного пожара были направлены около 700 пожарных. Однако пожар, который оказался одним из крупнейших за все время, вынудил местные власти эвакуировать почти тысячу человек из гостиниц. Береговая охрана забирала туристов с пляжей Гликориза и Протеи.

Ранее из-за лесных пожаров на острове Эвбея в Греции были эвакуированы три населенных пункта.

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Источник: korrespondent.net

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