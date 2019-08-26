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26. 08. 2019

Синод православной церкви Греции рассмотрит ПЦУ

Элладская православная церковь созвала постоянный Священный синод, в рамках которого рассмотрит вопрос признания Православной церкви Украины. Об этом сообщает издание Romfea в понедельник, 26 августа.

Заседание духовенства продлится три дня – до 28 августа. Свое мнение о признании ПЦУ Священным синодом церкви Греции будут представлять докладчики, назначенные самим Синодом.

Принятое решение может повлиять на ситуацию с признанием Православной церкви Украины другими странами.

Ранее синод Православной церкви Украины принял решение создать православный румынский викариат для этнических румын в Украине.

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Источник: korrespondent.net

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