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26. 08. 2019

Трамп: Я ждал премьерства Джонсона несколько лет

Президент США Дональд Трамп несколько лет ждал, когда Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании. Об этом американский лидер сказал на пресс-конференции в рамках саммита G7 в Биаррице.

По его мнению, Джонсон "будет прекрасным премьер-министром". "Вы знаете, что мы нравимся друг другу... Я примерно шесть лет ждал, пока он станет премьер-министром", - сказал Трамп.

На вопрос о том, считает ли он, что бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй была "неподходящей женщиной", чтобы справиться с Brexit, Трамп ответил, что считает Мэй хорошим человеком.

Трамп рассказал, что он предлагал Мэй свои идеи для решения ситуации с Brexit, но "она решила сделать все по-своему, и это вышло не очень хорошо".

Трамп выразил надежду, что Джонсон "проделает отличную работу" на своем посту.

Ранее сообщалось, что Джонсон на саммите Большой семерки уведомит председателя Евросовета Дональда Туска о том, что сократит сумму отступных на 30 миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Лондона из ЕС без сделки.

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Источник: korrespondent.net

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