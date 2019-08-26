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26. 08. 2019

В Борисполе в доме взорвался газ, есть пострадавший

В Борисполе Киевской области произошел взрыв в жилом доме – пострадал один человек. Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, в квартире на кухне взорвалась газовая плита. Сообщается, что в результате взрыва погибших нет, однако владелец квартиры 1937 года получил ожоги, его госпитализировали. Жители других квартир не пострадали.

"Сообщение по спецлинии "102" о взрыве газа поступило от 43-летней местной жительницы Борисполя. По вызову на место происшествия сразу прибыл наряд полиции. К счастью, все обошлось без жертв и пожара, пострадал 1937-го года рождения хозяин квартиры. В доме взорвалась газовая плита", - говорится в сообщении.

 
 

Ранее в селе Микитинцы под Ивано-Франковском прогремел взрыв, вследствие которого погибли два человека. 

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Источник: korrespondent.net

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