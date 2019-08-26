Волкер: США готовы к встречам по Донбассу

В США довольны работой "нормандского формата" и готовы к встречам по урегулированию ситуации на Донбассе в новых форматах. Об этом заявил Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает "Интерфакс-Украина.

"Если будут какие-то другие встречи - мы с удовольствием примем участие в них, и поддержим эти попытки", - сказал Курт Волкер.

Также он добавил, что США не планирует рассматривать вопрос о возвращении России в G8, пока со стороны РФ не будет прогресса в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе.

"Этот вопрос не будет рассматриваться немедленно, но - да, будет одним из насущных, если будет прогресс. В 2014 году Россию исключили из клуба G8 - именно за аннексию Крыма. Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества. Но я не ожидаю, что это произойдет в ближайшее время", - сказал Курт Волкер.

Напомним, в совместной декларации лидеров стран G7 по итогам саммита во Франции сказано, что встреча в нормандском формате с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться уже в ближайшие недели.

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Источник: korrespondent.net