Позиции ВСУ на Донбассе за день обстреляли восемь раз – штаб

С начала 26 августа в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 18:00 сепаратисты 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил, чем нарушили режим бессрочного прекращения огня. При этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение, отметили в штабе.

Так, сепаратисты из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции украинских военных в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Новолуганское, Травневое, Луганское и Шумы.

"На протяжении текущих суток во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - отметили в ведомстве.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик назвал текущее перемирие на Донбассе эффективным. По его словам, последнее перемирие нарушали значительно реже, чем ранее.

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Источник: korrespondent.net