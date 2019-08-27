В Азовском море спасли женщину на матрасе

Сотрудники полиции 26 августа спасли молодую женщину, которую на надувном матрасе на километр унесло в море. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Инцидент произошел на побережье Азовского моря в Геническом районе. Во время патрулирования акватории вдоль села Геническая Горка полицейские увидели надувной матрас, который унесло волнами от берега.

Правоохранители подплыли к матрасу и услышали крики о помощи. Как выяснилось, на матрасе находилась молодая женщина, которая выбилась из сил и не могла уже грести к берегу.

По словам начальника отделения полиции в порту "Херсон" Максима Жаркова, с каждой минутой волны относили женщину все дальше в море.

Полицейские подняли унесенную морем на борт служебного катера и вернули на берег. Она от всей души поблагодарила спасителей за помощь.

Ранее итальянец, заснувший на надувном матраце, случайно переплыл Мессинский пролив. В итоге он из Калабрии добрался до Сицилии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net